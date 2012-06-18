Полк спеціального призначення відбуває зі Львова до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник групи зв`язків з громадськістю та ЗМІ Західного територіального командування внутрішніх військ МВСУ Вадим Голуб.

Він зазначив, що у Львові всі матчі Євро пройшли без порушень громадського порядку та серйозних конфліктів. Окрім охорони громадського порядку, військовослужбовці також надавали допомогу та необхідні консультації іноземцям та гостям міста. За день до одного наряду надходило близько 30-40 звернень, додав В.Голуб.

«За період з 7 до 17 червня до несення служби з охорони громадського порядку щоденно залучалось 700 військовослужбовців внутрішніх військ», - сказав В.Голуб.

За його даними, за цей час за підозрою у скоєні злочину затримано 17 громадян України, за адміністративні правопорушення - 63 особи, повернуто громадянам викраденого майна на суму близько 4 тис. грн. «Серед затриманих немає іноземних громадян та футбольних фанів”, - поінформував В.Голуб.

Як повідомляв УНІАН, полк спеціального призначення внутрішніх військ «Ягуар» перебував у Львові з 5 червня. Спецпризначенці з м. Калинівка Вінницької області цілодобово охороняли правопорядок у центрі Львова й забезпечували безпеку відвідувачів офіційної фан-зони.

17 червня у Львові відбувся останній із запланованих у місті матчів Чемпіонату Європи з футболу.