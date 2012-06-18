Блохін підготував усіх до поразки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на вечірній передматчевій прес-конференції.

Він високо оцінив професіоналізм англійських футболістів, підкресливши, що українцям потрібно перемагати в майбутній грі, але оскільки наша команда молода, навіть при поразці вболівальники повинні її підтримати.

«Збірна Англії - цілісний колектив, добре виконує план на гру. І хоча всі кажуть, що її гравці втомилися, я цього не помітив. Я вважаю цю збірну одним з лідерів Євро-2012. Якщо вони нам програють, у них буде більше проблем, ніж у нас, тому що вони вважаються фаворитами, для них втрата - не грати у фіналі Євро», - сказав тренер.

При цьому він додав: «Нам же головне показати хорошу гру, якою буде рахунок - це вже інше питання. Нам втрачати нічого, нам потрібно тільки перемагати. Але навіть після невдалого результату я не думаю, що нам потрібно закопувати голову в пісок. У нас будується нова команда, молода команда. Народ нас повинен підтримувати».

О.Блохін назвав як приклад збірну Польщі, гравці якої навіть після поразки вийшли до своїх уболівальників.

«Я поважаю збірну Польщі, яка вийшла до вболівальників після поразки. Народ буде поважати таку команду не тільки в радості, але і в горі. Я думаю, навіть якщо ми програємо, мої хлопці будуть відповідати на запитання», - сказав тренер.

Довідка УНІАН. Футбольний матч між збірними України та Англії в рамках фінального туру Чемпіонату Європи 2012 року відбудеться 19 червня в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» о 21.45.