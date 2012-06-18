Шанси збільшуються: Шевченко повернувся до тренувань

Зокрема, Інтернет-видання «Кореспондент» зазначає, що кілька хвилин тому на стадіоні «Металург» у Донецьку розпочалося планове тренування національної української команди, в якій бере участь і А.Шевченко.

«Шанси на те, що капітан і лідер збірної України Андрій Шевченко зіграє з англійцями, істотно підвищилися», - додає видання, нагадуючи, що в неділю А.Шевченко пропустив тренування в загальній групі через проблему з коліном.

Кореспондент нагадує, що в матчах Євро-2012 зі шведами і французами ветеран збірної України дістав два удари по коліну і його участь у вирішальному поєдинку групового турніру з Англією була під великим питанням.

У матчі 3-го туру групового етапу Євро-2012 збірна України 19 червня в Донецьку на «Донбас Арені» зустрінеться з командою Англії. Початок матчу о 21:45.