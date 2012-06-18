Донецьк чекає на приїзд 7 тисяч англійців і 25 тисяч українців

Про це повідомив начальник управління з підготовки Донецька до Євро-2012 Сергій Рєпін, інформує сайт ngo.donetsk.ua.

За словами Рєпіна, англійські вболівальники вже прибувають.

«В основному вони прилітають чартерами. Після обіду у нас буде більше інформації. Але ми очікуємо не менше 6-7 тис. англійський вболівальників», - зазначив чиновник.

Крім того Донецьк готується зустріти близько 20-25 тисяч українських уболівальників.

Нагадаємо, що 19 червня о 21.45 на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться матч Україна-Англія.