Донецьк чекає на приїзд 7 тисяч англійців і 25 тисяч українців
18:15, 18 червня 2012Спорт
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На матч Україна-Англія, який має відбутися 19 червня на «Донбас Арені», чекають прибуття як мінімум 6-7 тисяч англійських уболівальників.
Завтра Україна зіграє вирішальний матч на Євро-2012. Фото сайту iSport.ua
Про це повідомив начальник управління з підготовки Донецька до Євро-2012 Сергій Рєпін, інформує сайт ngo.donetsk.ua.
За словами Рєпіна, англійські вболівальники вже прибувають.
«В основному вони прилітають чартерами. Після обіду у нас буде більше інформації. Але ми очікуємо не менше 6-7 тис. англійський вболівальників», - зазначив чиновник.
Крім того Донецьк готується зустріти близько 20-25 тисяч українських уболівальників.
Нагадаємо, що 19 червня о 21.45 на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться матч Україна-Англія.
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