Тхір Фред зробив прогноз на сьогоднішні матчі
18:04, 18 червня 2012Спорт
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Тхір Фред з Харківського зоопарку зробив прогноз щодо результатів матчів Євро-2012 між збірними Іспанії та Хорватії, а також Італії й Ірландії, які пройдуть сьогодні, 18 червня, у Гданську та Познані.
|Тхір вибрав прапорці Італії й Ірландії
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, процедура «прогнозу» пухнастого звірка-віщуна відбулася в офіційній фан-зоні Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові.
Перед Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між командами Іспанії та Хорватії і зупинився на іспанській збірній. Потім Фред обирав між командами Італії та Ірландії, і його вибір випав на збірну Італії.
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