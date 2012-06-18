Тхір Фред зробив прогноз на сьогоднішні матчі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, процедура «прогнозу» пухнастого звірка-віщуна відбулася в офіційній фан-зоні Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові.

Перед Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між командами Іспанії та Хорватії і зупинився на іспанській збірній. Потім Фред обирав між командами Італії та Ірландії, і його вибір випав на збірну Італії.