Польські будівельники можуть зірвати матч Іспанія-Хорватія

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, у сьогоднішньому протесті можуть взяти участь понад 100 чоловік, котрі для заблокування дороги планують використати близько 60 одиниць будівельної техніки.

TVN24 повідомляє, що протест організовують субпідрядники польської компанії Hydrobudowa, котра на початку червня оголосила про банкрутство.

Компанії заявляють, що збанкрутіла фірма, котра входила в найбільший польський будівельний холдинг PBG, заборгувала їм близько 15 млн доларів.

Представники компаній субпідрядників заявляють про намір блокувати доступ до футбольних арен також під час наступних матчів цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, якщо не отримають гарантії погашення заборгованості перед ними.

Компанії планують почати свій протест за близько 5 годин до початку матчу між збірними Іспанії та Хорватії, котрий розпочнеться в 20.45 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше про намір блокувати доступ до Національного стадіону заявляли представники низки будівельних компаній, котрі працювали, як субпідрядники на цьому об`єкті на замовлення PBG, але в останній момент польська влада надала гарантії повернення заборгованості.

PBG, яка серед іншого виконувала роботи на трьох споруджуваних та реконструйованих до Євро-2012 стадіонах, теж оголосила про своє банкрутство.

Раніше про проблеми з оплатою заявляли інші польські компанії, котрі будували одну із найважливіших для турніру автострад А2, котрі навіть погрожували паралізувати рух в країні під час турніру, але в результаті не зреалізували своїх обіцянок.