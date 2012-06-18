Завтра у Києві - парад українських вболівальників
19 червня на підтримку національної збірної на Хрещатику відбудеться парад українських вболівальників
|Збірну підтримає Руслана
19 червня національна збірна України з футболу зіграє свій третій матч у рамках Чемпіонату Європи.
На підтримку національної збірної Хрещатиком пройде парад українських вболівальників, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Організатори фан-зони запрошують усіх взяти участь у цьому заході, яке розпочнеться близько 17:00. Після завершення святкового параду, о 18:00, на відвідувачів фан-зони чекає феєричне концертне шоу від співачки Руслани.
Крім того, цього дня на головній сцені фан-зони виступатимуть гурт «Божичі» та співачка Маша Гойя.
У периметрі фан-зони для гостей пройдуть майстер класи з традиційних ремесел – писанкарства, виготовлення ляльок, витинанки.
***19 червня відбудеться дві гри між командами групи D: Україна-Англія (Донецьк) та Швеція-Франція (Київ).