Шведський кемпінг на Трухановому перетворять на містечко для туристів

Як розповіли газеті “Сегодня” в мерії, на острові поліпшать інфраструктуру і облаштують пляжі. У майбутньому тут будуть атракціони, яхт-клуб і великий концертний зал, а найближчим часом на місці шведського містечка з'явиться новий кемпінг для іноземних туристів.

Остаточно кемпінг шведських фанів розберуть після фінального матчу Євро-2012, тобто на початку липня.

«Зараз ця територія обладнана, до неї підведено воду, каналізацію, є місця для паркування. Тому ми хочемо запропонувати місту облаштувати тут нормальний сучасний кемпінг для наших туристів та іноземців. Зараз територія містечка - 22 га, ми хочемо скоротити її удвічі, побудувати стаціонарні душові, встановити огорожу», - відзначив заступник директора КП «Плесо» Денис Рудник.

Заступник головного архітектора Києва Андрій Вавриш розповів, що цього ж року розпочнуться роботи з проектування реконструкції Труханова острова.

«Ми провели архітектурний конкурс на розробку концепції використання київських островів, переможцем якого став проект румунських архітекторів «Блакитна лінія». Головна мета - зберегти екосистему островів, зокрема Труханова острова. Ця територія вимагає особливого ставлення, тому там жодне дерево не постраждає», - запевняє А.Вавриш.

Згідно з проектом, на острові мають з'явитися спортмайданчики, поле для гольфу, величезне колесо огляду, дерев'яні містки-понтони, чисті міні-пляжі (крім існуючого) і великий концертний зал.

«Там буде станція метро (йдеться про нову Подільсько-Вигурівську лінію), що дасть розвиток цій території. Проте ми проти появи там шаурми або МАФів. На цій території з'являться комфортні ресторани, бази відпочинку, санаторії, яхт-клуб, спортмістечка. Ця територія має стати зручною для відпочинку киян, щоб гроші, вкладені там, працювали на них. Нинішні мережі, кабінки і душові - це тимчасове рішення», - сказав А.Вавриш. Він стверджує, що на Трухановому не буде капітального будівництва, не буде дач і котеджів.

У депутатів Київради є свої ідеї щодо облаштування острова, які вони мають намір винести на обговорення. Наприклад, голова комісії з культури Київради Олександр Бригінець пропонує зробити на Трухановому острові постійно діючий фестивальне етномістечко. «Це міг би бути фестиваль української їжі - кулешу, вареників, борщу. Зараз мало хто з молоді знає, що таке куліш - істинне козацьке блюдо. Можна проводити майстер-класи», - сказав О.Бригінець.

Депутат Київради Віктор Гринюк вважає, що Труханів потрібно одразу після Євро віддати спортсменам і школярам. «Там дуже легко на місці кемпінгу відкрити бази відпочинку для дітей, як це було раніше. Причому заселити дітей можна було б вже з липня», - сказав В.Гринюк.

У свою чергу голова столичної держадміністрації Олександр Попов сказав, що Труханів острів у Києві завжди розглядався як територія для відпочинку і розвитку фізичної культури і спорту, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

“Тому там, на місці кемпінгу, можуть проводитися різні культурні заходи, фестивалі і спортивні змагання. Переконаний, що острів матиме перспективу щодо поліпшення інженерної інфраструктури, організації відповідних спортивних баз», - сказав О.Попов.

*** Згідно з підписаною угодою зі шведською стороною, Київ, в особі КП «Плесо», узяв на себе зобов'язання забезпечити територію фан-кемпінгу на Трухановому острові водою, каналізацією, електроенергією. Відповідно, було повністю оновлено електропостачання на острові, відремонтовано підстанції, прокладено мережі водопостачання і водовідведення.