Газета оцінила гру збірної Росії - «Уроды!!!» (фото)

Можна зрозуміти, що це неприємне слово стосується збірної Росії з футболу, яка вибула з Євро-2012 і позбавила всю країну надій на перемогу в чемпіонаті, відзначають в МК.

Як тільки номер надійшов у продаж, знімок обкладинки почав гуляти по Інтернету, потрапив у топові блоги, і поширився сотнями ретвітів.

Ставлення користувачів Інтернету до такої оцінки подій журналістами МК було різним.

Більшість читачів підтримали ідею, наприклад: «Чули б ви як" висловлювалася "моя мама після матчу, а вона ж бухгалтер на пенсії!»,

Інші коментатори, не знаходячи слів, писали «Ого!», «Оце то так!», «Ні фіга собі».

Було й кілька незгодних: «Як вони можуть називати так збірну!»

Багато хто поставив під сумнів існування обкладинки: «фотошоп)) хоча було б прикольно))» «Це реальний номер?».

І напевно дуже ємко і коротко, в дусі сьогоднішньої обкладинки газети висловився чоловік, який написав такий коментар: «Зате чесно!», зазначають в МК.