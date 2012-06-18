Лікар збірної оцінив шанси Шевченка вийти завтра на поле

Про це сказав лікар збірної України Леонід Миронов сьогодні в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує ТСН.

Він нагадав, що під час гри з Францією А.Шевченко отримав доволі болючий удар в район колінного суглоба, але "як мужній спортсмен довів гру до кінця".

За словами лікаря, станом на вечір 17 червня стан футболіста був цілком задовільний.

"Кількості рідини у колінному суглобі стало менше, але залишається набряк і обмеження у русі, особливо у згинанні", – сказав лікар.

Ввечері після гри А.Шевченку постійно проводили процедуру кріотерапії з лімфодренажем, були призначені протизапалювальні препарати.

"Є деякі покращення стану Андрія. Зранку ми обстежимо колінний суглоб, зберемо консиліум з лікарів національної збірної, будуть продовжуватись лікувальні заходи", - сказав Л.Миронов.

Шанси на вихід А.Шевченка у вівторок на поле у грі проти Англії Л.Миронов оцінив як 50 на 50.

"Але мені здається, що у Андрія є величезне бажання зіграти і довести всій країні і всьому світу, що він справжній професіонал", – зазначив лікар.

Він додав, що остаточне рішення про те, чи братиме участь А.Шевченко у вечірньому тренуванні в понеділок і у матчі в вівторок, залежатиме, в першу чергу, від самопочуття та бажання самого капітана збірної.

Як повідомлялося, матч третього туру відбіркової групи D між Україною та Англією відбудеться 19 червня у Донецьку. Для виходу до ¼ Євро-2012 українській команді у цій грі потрібна лише перемога.