Тимошенко думає, що завтра українцям подарують свято

«Я знаю, що наші 19 червня будуть грати самовіддано, сильно та подарують всім нам справжнє свято футболу», - сказала вона, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Що стосується останнього матчу української збірної з футболу, то Ю.Тимошенко зазначила, що команда грала професійно та динамічно, але ж історія складається не тільки з тріумфу.

«Зараз їм, як ніколи, потрібна наша підтримка, бо не тільки вони, але й ми їм передаємо свою енергію. І зараз їм потрібна наша позитивна енергія: енергія віри, сподівань та перемоги», - підкреслила Ю.Тимошенко і закликала українців вірити і вболівати за нашу команду, вони гідно представляють Україну.

Як повідомлялося, матч між Україною та Англію відбудеться 19 червня у Донецьку. Для виходу до ¼ Євро-2012 українській команді у цій грі потрібна лише перемога.