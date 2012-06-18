Тимошенко думає, що завтра українцям подарують свято

13:42, 18 червня 2012
Спорт
1793

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко переконана, що збірна України 19 червня гратиме самовіддано, сильно та подарує всім українцям справжнє свято футболу.  

Юлія Тимошенко

«Я знаю, що наші 19 червня будуть грати самовіддано, сильно та подарують всім нам справжнє свято футболу», - сказала вона, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Що стосується останнього матчу української збірної з футболу, то Ю.Тимошенко зазначила, що команда грала професійно та динамічно, але ж історія складається не тільки з тріумфу.

«Зараз їм, як ніколи, потрібна наша підтримка, бо не тільки вони, але й ми їм передаємо свою енергію. І зараз їм потрібна наша позитивна енергія: енергія віри, сподівань та перемоги», - підкреслила Ю.Тимошенко і закликала українців вірити і вболівати за нашу команду, вони гідно представляють Україну.

Як повідомлялося, матч між Україною та Англію відбудеться 19 червня у Донецьку. Для виходу до ¼ Євро-2012 українській команді у цій грі потрібна лише перемога.

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter