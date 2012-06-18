Україна і Англія гратимуть за хорошої погоди

На вирішальний для України матч із Англією, який пройде завтра у Донецьку в рамках Євро-2012, Гідрометцентр обіцяє хорошу погоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

«Цього разу все має пройти спокійно на фоні області підвищеного тиску і сухої погоди», - сказав він.

М.Кульбіда додав, що температура в Донецьку становитиме 25-27 градусів на початку матчу і дещо зменшиться під кінець.

Водночас в Києві, де цього дня проходитиме матч Швеція – Франція, є ймовірність короткочасного дощу в другій половині дня.

«Але будемо сподіватися, що до початку матчу цей невеликий дощ і гроза мають припинитися», - сказав М.Кульбіда, і додав, що температурні показники в Києві будуть близькими до донецьких.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня головний арбітр матчу другого туру Євро-2012 у групі D Україна-Франція Бйорн Кейперс зупинив матч через надзвичайно сильну зливу у Донецьку.

Дощ йшов ще до початку гри, однак через декілька хвилин після стартового свистка посилився настільки, що арбітр вирішив зупинити гру.