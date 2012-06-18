4-х футбольних уболівальників не пропустили через кордон України

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

«Чотирьох осіб все ж не пропустили через кордон, ніяких підтверджень, що вони їдуть на матчі Євро-2012, в них не було», - зазначається в повідомленні.

64 вболівальників пропустили за окремими рішеннями, оскільки вони не мали належно оформлених документів, проте мали квитки на матчі.

Всього за цей час було оформлено понад 150 організованих груп вболівальників, а загалом, починаючи з 5 червня, кордон проминули понад 1 тис. таких груп.

Сьогодні вночі збірні команди Німеччини, Данії, Португалії та Нідерландів відлетіли з України, а англійці мають прилетіти до Донецька на гру зі збірною України.

В аеропортах приймаючих міст очікується, що пройде оформлення понад 120 рейсів, а всього з 5 червня кількість оформлених літаків сягнула 725.

Загалом впродовж минулої доби державний кордон України перетнуло понад 330 тис. осіб та 65 тис. транспортних засобів. Це поки найбільша кількість осіб, що перетнула кордон за останній період, зазначають у прикордонному відомстві.