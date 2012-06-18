Блохін: будемо битися з англійцями, інакше народ не зрозуміє

09:52, 18 червня 2012
Спорт
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Невдача в матчі з Францією опустила команду з небес на грішну землю.

Олег Блохін

Головний тренер збірної України Олег Блохін в інтерв`ю Спорт-Експресу розповів, як команда налаштовується на гру з англійцями.

«По-моєму, все очевидно: будемо битися з англійцями. Виграємо чи ні, цього я не можу сказати, зате повну самовіддачу кожного футболіста гарантую. Не допущу навіть натяку на безвольну гру. Це я обіцяю. Інакше народ не зрозуміє », сказав Блохін.

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