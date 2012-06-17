УЄФА оштрафував Росію і Польщу

Це сталося через використання піротехніки, демонстрацію банерів образливого змісту й появу на полі вболівальника Росії під час матчу проти Польщі, який відбувся минулого тижня у Варшаві.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ця справа та рішення по ній не впливають на умовне покарання РФС у вигляді зняття шести очок у наступному відбірковому циклі після інцидентів у матчі Росії проти Чехії у Вроцлаві. Випробний термін штрафу триває.

Тим часом Польський футбольний союз (ПФС) оштрафований на 4 тис. євро за фактом використання піротехніки глядачами поєдинку проти Росії у Варшаві.