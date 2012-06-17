Лікарі намагаються відновити ногу Шевченка до гри з Англією
Автор двох голів збірної України не взяв участь в відкритому тренуванні.
Увечерінастадіоні«Металург» у ДонецькузбірнаУкраїнапровелавідкрите тренування.
ЯкповідомляєкореспондентSport.ua, наполевийшли22футболісти.Шевченконавітьне приїхавнастадіон.
Причинайого відсутності: дваболючихударипоранішетравмованійнозі,які вінотримав під часматчуУкраїна -Франція.
Заразлікарізбірноїпроводятькурсінтенсивноїтерапії, і участьнападникавматчізі збірноюАнгліїпід великимпитанням.
Якповідомивжурналістампрес-аташезбірноїОлександрГливинський: «У матчізі ШвецієюАндрійотримавсильнийударпо лівомуколіну.Авгрі зфранцузами- щеодин,щопогіршилоситуацію ...Коліноспухло.У ньомупочала збиратисярідина.Заразним займаютьсямедики.Вчора ісьогодніАндрій немавніякихнавантажень...Сказати, чи зможе вінтренуватисязавтраі вийтинагру зАнглієюувівторок, складно.Усі сподіваються, включаючисамогоАндрія,щозможе», -цитуєChampion.