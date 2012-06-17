Тхір зробив прогноз на сьогоднішні матчі
17:22, 17 червня 2012Спорт
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У Харкові тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи зробив передбачення щодо результатів матчів Голландія - Португалія та Німеччина - Данія.
Тхір-віщун Фред в офіційній фан-зоні УЄФА Євро-2012 у Харкові
Матчі відбудуться сьогодні, 17 червня, у Харкові та Львові.
Як передає кореспондент УНІАН, перед Фредом поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між командами Голландії та Португалії.
Спершу він попрямував до миски з португальським прапором, але через крики вболівальників передумав та обрав миску з голландським прапором. Потім Фред обирав між командами Німеччини і Данії, і його вибір припав на німецьку збірну.
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