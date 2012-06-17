Тхір зробив прогноз на сьогоднішні матчі

Матчі відбудуться сьогодні, 17 червня, у Харкові та Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, перед Фредом поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між командами Голландії та Португалії.

Спершу він попрямував до миски з португальським прапором, але через крики вболівальників передумав та обрав миску з голландським прапором. Потім Фред обирав між командами Німеччини і Данії, і його вибір припав на німецьку збірну.