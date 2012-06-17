На матч у Харкові прибудуть 10 тисяч голландців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олексія Чубарова.

Переважна більшість фанів прилетить до Харкова чартерними авіарейсами. Як повідомили в інформаційній службі аеропорту, таких рейсів сьогодні очікується 60.