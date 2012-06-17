На матч у Харкові прибудуть 10 тисяч голландців
14:59, 17 червня 2012Спорт
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Понад 10 тисяч уболівальників збірної Нідерландів та понад 3 тисячі португальських фанів сьогодні на стадіоні «Металіст» дивитимуться матч Нідерланди - Португалія.
Марш голландських уболівальників у Харкові
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олексія Чубарова.
Переважна більшість фанів прилетить до Харкова чартерними авіарейсами. Як повідомили в інформаційній службі аеропорту, таких рейсів сьогодні очікується 60.
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