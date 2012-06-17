УЄФА відкрила справу щодо поведінки англійців у Києві

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Футбольної асоціації Англії у зв'язку з неналежною поведінкою англійських уболівальників під час матчу проти Швеції у Києві 15 червня

А саме - через спроби вибігти на футбольне поле. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне цю справу у середу, 20 червня.

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