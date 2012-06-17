УЄФА відкрила справу щодо поведінки англійців у Києві
14:28, 17 червня 2012Спорт
2374
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Футбольної асоціації Англії у зв'язку з неналежною поведінкою англійських уболівальників під час матчу проти Швеції у Києві 15 червня
Англійські вболівальники на стадіоні в Києві
А саме - через спроби вибігти на футбольне поле.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне цю справу у середу, 20 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter