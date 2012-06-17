Сьогодні у київській фан-зоні виступатимуть юні таланти

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Крім того, за традицією на вболівальників чекатимуть шоу барабанщиць, виступи діджеїв, прогноз кнура-віщуна.

Ввечері у фан-зоні транслюватимуть матчі між збірними Португалії та Нідерландів, який гратимуть у Харкові, а також між збірними Данії та Німеччини, який зіграють у Львові.