Сьогодні у київській фан-зоні виступатимуть юні таланти
12:22, 17 червня 2012Спорт
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Сьогодні на головній сцені фан-зони Євро-2012 у Києві виступатимуть юні українські естрадні таланти.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Крім того, за традицією на вболівальників чекатимуть шоу барабанщиць, виступи діджеїв, прогноз кнура-віщуна.
Ввечері у фан-зоні транслюватимуть матчі між збірними Португалії та Нідерландів, який гратимуть у Харкові, а також між збірними Данії та Німеччини, який зіграють у Львові.
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