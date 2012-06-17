Сьогодні у київській фан-зоні виступатимуть юні таланти

12:22, 17 червня 2012
Спорт
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Сьогодні на головній сцені фан-зони Євро-2012 у Києві виступатимуть юні українські естрадні таланти.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Крім того, за традицією на вболівальників чекатимуть шоу барабанщиць, виступи діджеїв, прогноз кнура-віщуна.

Ввечері у фан-зоні транслюватимуть матчі між збірними Португалії та Нідерландів, який гратимуть у Харкові, а також між збірними Данії та Німеччини, який зіграють у Львові.

 

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