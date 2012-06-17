В Україні вперше відзначать День фаната

Як повідомили УНІАН у Національному Олімпійському комітеті, торік компанія «МТС Україна» спільно з маркетинговим виданням «Маркетинг Медіа Ревью» запустила освітній проект «Практичний маркетинг».

Проект тривав з жовтня 2011 року по травень 2012 року. Студенти розробляли ідею святкування Дня фаната, здатного об’єднати українських уболівальників різних видів спорту.

Національний олімпійський комітет України разом з «МТС Україна» обрали із трьох фіналістів переможця, ідеї якого будуть реалізовані під час Дня фаната.

«Дуже приємно, що є такі добрі й хороші ініціативи, спрямовані на підтримку наших олімпійців. Впевнений, що такий захід дозволить об’єднати наших громадян навколо спорту і сприятиме популяризації здорового способу життя й вихованню здорової нації», - наголосив президент НОК Сергій Бубка.

За словами генерального директора «МТС Україна» Івана Золочевського, День фаната України має стати не просто святом, а справжньою спортивно-соціальною подією. «Спорту в Україні мало, а спортивних свят майже немає. Тому ідею, яка народилась цього року, плануємо реалізувати і сподіваємось, що вона матиме продовження», - підкреслив І.Золочевський.