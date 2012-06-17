Квитки на лондонську Олімпіаду перетікають на "чорний ринок"

Як повідомляє радіо «Свобода», у суботу МОК провів екстрене засідання після того, як британська газета Sunday Times повідомила про те, що національні олімпійські комітети кількох країн передали на продаж на «чорних ринках» кілька тисяч квитків.

Співробітники газети стверджують, що до нелегального продажу квитків причетні 27 чиновників.

У заяві МОК наголошується, що ця організація дуже серйозно поставилася до цих звинувачень і введе суворі санкції щодо національних олімпійських комітетів, які порушили правила продажу квитків на Олімпійські ігри.

У травні пішов у відставку генеральний секретар Національного олімпійського комітету України Володимир Геращенко у зв'язку зі скандалом навколо продажу квитків на Олімпіаду в Лондоні.