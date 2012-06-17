У Росії терміново змінять тренера футбольної збірної

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав глава РФС Сергій Фурсенко.

«Я думаю, що ми через якийсь час анонсуємо ті прізвища, які у нас є, і намагатимемося зробити це досить швидко, тому що треба думати вже про відбірковий цикл чемпіонату світу», - сказав С.Фурсенко.

16 червня збірна Росії програла Греції з рахунком 0:1 у матчі Євро-2012 і тим самим не змогла вийти зі своєї групи у плей-офф.

Нинішній головний тренер росіян Дік Адвокаат ще перед початком турніру заявив, що залишить команду після виступу на Євро.

Як повідомляє сайт УЄФА, після гри Д.Адвокаат висловив задоволення тим, як грали його підопічні. За його словами, росіяни зробили все для перемоги, не вистачило лише завершального удару. «Вважаю, ми провели хороший матч. Ми йшли вперед, багато атакували, тоді як греки тільки захищалися. Ми дійсно грали чудово, особливо в першому таймі. Звичайно, мали сьогодні перемагати, але не вийшло. Мої вітання супернику», - сказав він.