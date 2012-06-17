Руні зіграє в матчі проти України
00:02, 17 червня 2012Спорт
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Дискваліфікований на перші два матчі Євро-2012 Вейн Руні зіграє проти збірної України у поєдинку останнього кола групового етапу турніру.
Руні гострить бутси...
Про це розповів тренер збірної Англії Рой Ходжсон, повідомляє Gazeta.ua.
«Я встиг подивитися перший тайм матчу Україна — Франція. Там була рівна гра. Такий гравець, як Руні може самотужки вирішити долю матчу. Крім того його присутність на полі зніме тиск з інших футболістів, особливо з захисної лінії», - зазначив Ходжсон.
Тренер англійців зазначив, що у матчі з Україною його влаштує будь-який позитивний результат, який виведе його збірну до чвертьфіналу: «Все-таки у нас важка група».
Нагадаємо, матч Англія — Україна пройде 19 червня на "Донбас Арені". У Києві Швеція зіграє з Францією. Початок матчів о 21:45.
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