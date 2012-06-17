Руні зіграє в матчі проти України

00:02, 17 червня 2012
Спорт
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Дискваліфікований на перші два матчі Євро-2012 Вейн Руні зіграє проти збірної України у поєдинку останнього кола групового етапу турніру.

Нападник збірної Англії Уейн Руні під час тренування на ”Олімпійському”.

Про це розповів тренер збірної Англії Рой Ходжсон, повідомляє Gazeta.ua.

«Я встиг подивитися перший тайм матчу Україна — Франція. Там була рівна гра. Такий гравець, як Руні може самотужки вирішити долю матчу. Крім того його присутність на полі зніме тиск з інших футболістів, особливо з захисної лінії», - зазначив Ходжсон.

Тренер англійців зазначив, що у матчі з Україною його влаштує будь-який позитивний результат, який виведе його збірну до чвертьфіналу: «Все-таки у нас важка група».

Нагадаємо, матч Англія — Україна пройде 19 червня на "Донбас Арені". У Києві Швеція зіграє з Францією. Початок матчів о 21:45.

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