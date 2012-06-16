Філарет застеріг уболівальників не впадати в психоз і не уподібнюватися до мавп

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет застерігає, що під час матчів вболівальники потрапляють в гріховний стан, оскільки піддаються психозу і припиняють володіти собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філарет сказав під час прес-конференції у Тернополі в суботу.

За словами святішого патріарха, загалом церква благословляє і підтримує спорт, адже він сприяє здоров’ю.

«Але церква не благословляє ажіотаж і психоз, в який попадає людина, коли дивиться ці матчі. Ви подивіться на обличчя цих людей. Це вже не люди, вони тоді більше на мавп подібні, ніж на людей. Бо вони виходять із рівноваги. Це є гріховний стан: коли людина не володіє сама собою. Вони тоді і випивають, і б’ються. Ми проти цього», – наголосив патріарх.

Філарет додав, що не стежить за футбольними баталіями на Євро-2012 і не вболіває за збірну України.

«Я не маю стосунку до футболу. Я змалку не займався футболом, бо присвятив себе одразу церкві і мене не цікавили світські розваги. Тому не вболіваю за футбол, але вболіваю за Україну. Футбол не має для мене жодного значення, але яке значення це матиме для України – за цим стежу», – зазначив Філарет.