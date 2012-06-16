Збірна Блохіна сьогодні тренується на стадіоні «Металург»

Національна збірна України з футболу, яка готується до завершального поєдинку групового турніру Євро-2012 з командою Англії, сьогодні проведе відкрите тренування на стадіоні «Металург» у Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, це заняття зможуть відвідати і представники мас-медіа, і пересічні глядачі. Воно розпочнеться о 18:00 за адресою арени − вул. Куйбишева, 25-а.

Для журналістів вхід − за редакційними посвідченнями. Уболівальники зможуть отримати квитки в касах стадіону.

Як повідомляв УНІАН, наразі підопічні Олега Блохіна посідають третє місце у групі D. Для того, щоб вийти в чвертьфінал свого дебютного турніру європейської першості, їм треба обов'язково обіграти збірну Англії. Матч розпочнеться у вівторок, 19 червня, на «Донбас Арені» в Донецьку о 21:45.