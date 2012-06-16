Київська фан-зона після програшу збірної впала в ступор
02:11, 16 червня 2012Спорт
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Ніяких правопорушень у фан-зоні на Хрещатику не зафіксовано.
Ніяких порушень не зафіксовано
Про це повідомили УНІАН в столичному главку міліції.
«Будь яких порушень не зафіксовано, по завершені матчу уболівальники, які дивилися трансляцію, мирно розійшлися»,- зазначили в столичному главку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України програла збірній Франції з рахунком 0:2, а збірна Англії виграла у збірної Швеції 3:2.
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