Збірні Німеччини та Данії прилетять до Львова вже сьогодні
00:38, 16 червня 2012Спорт
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Львів очікує на матч збірних Німеччини та Данії, що відбудеться 17 червня, 11 тис. німецьких вболівальників та 5 тис. данських фанів.
Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.
«На останній у Львові матч Євро-2012 очікуємо на 11 тисяч німецьких фанів та 5 тисяч данських», - сказав директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний.
Також від додав, що збірні Німеччини та Данії прилетять до Львова вже 16 червня. Приліт збірної Німеччини заплановано на 12.30, збірної Данії – на 13.30.
Футболісти Німеччини житимуть в готелі «Нобіліс», а збірна Данії – в готелі «Дністер».
У час першого матчу у Львові було більше 60 тис. туристів, під час другого – більше 40 тис. Загалом упродовж Євро-2012 Львів очікує прийняти понад 500 тис. туристів і з-за кордону, і з України, інформує медіа-центр „Львів 2012”.
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