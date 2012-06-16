Збірні Німеччини та Данії прилетять до Львова вже сьогодні

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.

«На останній у Львові матч Євро-2012 очікуємо на 11 тисяч німецьких фанів та 5 тисяч данських», - сказав директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний.

Також від додав, що збірні Німеччини та Данії прилетять до Львова вже 16 червня. Приліт збірної Німеччини заплановано на 12.30, збірної Данії – на 13.30.

Футболісти Німеччини житимуть в готелі «Нобіліс», а збірна Данії – в готелі «Дністер».

У час першого матчу у Львові було більше 60 тис. туристів, під час другого – більше 40 тис. Загалом упродовж Євро-2012 Львів очікує прийняти понад 500 тис. туристів і з-за кордону, і з України, інформує медіа-центр „Львів 2012”.