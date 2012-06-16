У Донецьку зникли активістки FEMEN

В українському жіночому русі FEMEN заявили, що трьох їх активісток захопила в Донецьку група невідомих.

Якповідомляєтьсянасайтіруху,активістки"прибулидо Донецькадляпроведенняакціїпротичемпіонату Євро-2012".



Відразупісляприбуттявмісто їхвзялипід спостереженняблизько15 осіб, "більшесхожихнапрацівниківприватнихохороннихструктурчиспецслужб,ніжнасередньостатистичного зажирілого 'мусора'".



Намагаючисьпозбутися спостереження, дівчатарозділилися ісілинарізнімаршрутигромадськоготранспорту,але потімїхні телефони по черзіприпиниливиходитивмережу.



Засловамипредставниківруху,донецькаміліціязаперечуєсвоюпричетністьдо зникненняактивістокі стверджує,щоведеїх пошук.



"Ситуаціяз Шевченко,ЖдановоюіБольшаковоювДонецьку,як двікрапліводинагадуємінськіподії,девгрудні 2011року триактивісткиFEMENбуливикраденіспівробітникамиКДБзаантилукашенківськуакцію",- йдетьсявповідомленні.



"РозуміючисучаснийДонбас,якбандитськийавтономнийокругнатериторіїУкраїні, враховуючи,щонаматчзапрошеніполітичній кримінальніелітиСНД,мистрашеннопереживаємоза життя іздоров'янашихактивісток",- завершується зверненення.

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