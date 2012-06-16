У Донецьку зникли активістки FEMEN
В українському жіночому русі FEMEN заявили, що трьох їх активісток захопила в Донецьку група невідомих.
Якповідомляєтьсянасайтіруху,активістки"прибулидо Донецькадляпроведенняакціїпротичемпіонату Євро-2012".
Відразупісляприбуттявмісто їхвзялипід спостереженняблизько15 осіб, "більшесхожихнапрацівниківприватнихохороннихструктурчиспецслужб,ніжнасередньостатистичного зажирілого 'мусора'".
Намагаючисьпозбутися спостереження, дівчатарозділилися ісілинарізнімаршрутигромадськоготранспорту,але потімїхні телефони по черзіприпиниливиходитивмережу.
Засловамипредставниківруху,донецькаміліціязаперечуєсвоюпричетністьдо зникненняактивістокі стверджує,щоведеїх пошук.
"Ситуаціяз Шевченко,ЖдановоюіБольшаковоювДонецьку,як двікрапліводинагадуємінськіподії,девгрудні 2011року триактивісткиFEMENбуливикраденіспівробітникамиКДБзаантилукашенківськуакцію",- йдетьсявповідомленні.
"РозуміючисучаснийДонбас,якбандитськийавтономнийокругнатериторіїУкраїні, враховуючи,щонаматчзапрошеніполітичній кримінальніелітиСНД,мистрашеннопереживаємоза життя іздоров'янашихактивісток",- завершується зверненення.