Тренер французів: ми скористалися слабкими місцями суперника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на післяматчевій прес-конференції в Донецьку.

«Думаю, що у нас була ініціатива з самого початку, і до кінця і в цьому переконає статистика матчу. Ми, дійсно, домінували в цій грі і ми взагалі набагато більше били по воротах, ми більше володіли м'ячем », - сказав тренер. При цьому додав: «Я сказав моїм футболістам у перерві, що треба бути більш сфокусованими, і вони це чудово зробили. Були, звичайно, моменти, коли Україна грала добре, але ми були кращі ».

Л. Блан розповів, що вони з гравцями ретельно проаналізували гру української збірної, побачили її слабкі сторони і змогли цим скористатися.

«Ми багато разів дивилися гру Україна зі Швецією, і було відчуття, що після того, як українці пропустили м'яч, вони можуть ще піднятися», - пояснив французький тренер.

«Але ми намагалися після забитого м'яча бути ще більш агресивними і грати ще більш активно, бо знали, що, коли українська команда втрачає м'яч, то залишає багато місця в лівій частині поля. Ми аналізували гру української команди - вони залишають багато простору в захисній лінії, і ми знали, що можемо це використати ».

Л. Блан також зазначив, що футбольне поле на «Донбас Арені» сьогодні було «не в доброму стані» після дощу і затримка матчу через погані погодні умови була непередбачуваною.

«У матчі з Англією ми досить повільно входили в свою гру, а цей матч показав, що ми можемо правильно показати свою гру на чемпіонаті, не дивлячись навіть на погоду. Я вважаю, що треба дуже добре грати, щоб показати хорошу гру на такому полі »- підсумував тренер французької збірної.