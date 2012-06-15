Блохін: після другого голу команда припинила грати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на післяматчевій прес-конференції в Донецьку.

«В цілому, я задоволений грою, але, напевно, не все вдалося виконати, про що ми домовлялися в якомусь плані», - сказав тренер.

При цьому він додав: «Ну, і те, що я говорив: перемога над шведами нам ще нічого не гарантувала. Тому, якщо ми подумали, що ми вже у чвертьфіналі, напевно, зробили помилку».

О. Блохін підкреслив, що йому «не сподобалося, що після другого гола команда перестала грати».

На його думку, у грі української збірної «все пішло не так, коли прогавили контратаку, коли нам під ноги забили перший м'яч, все перекинулося раптом, тим більше, нічого не віщувало такого, ну а крапку поставив другий забитий».

Тренер закликав журналістів, тим не менш, не сумувати і пообіцяв зробити висновки з програшу.

«А що так сумно? Ну, програли ми, програли. Забули. У нас ще одна гра. Я розумію, що ми програли, що відповідальність на мені лежить », - сказав О. Блохін.

Помітивши деяку неквапливість в питаннях журналістів, він додав: «Давайте хоч питання якісь. Чому так сумно? Будемо розбиратися. А що робити, виходити мені на поле? ... Я розумію, засмутилися. От ви засмутилися, а я, напевно, стрибаю, танго танцюю?».

О. Блохін після деякої іронії над собою ще раз акцентував, що звинувачує у програші команди тільки себе. «Мене лайте, свистіть, а хлопці в чому винні? Вони віддавалися і билися, але не вийшло».