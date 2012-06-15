У перерві матчу Україна-Франція Платіні роздавав автографи

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви М.Платіні залишався у VIP-ложі, що знаходиться над ложею преси, і не відмовив деяким журналістам, які підійшли до нього взяти автограф.

Також під час перерви VIP-ложу не залишали прем'єр-міністр України Микола Азаров і секретар РНБО Андрій Клюєв, які стояли неподалік М.Платіні і щось обговорювали, оглядаючи «Донбас Арену».