У перерві матчу Україна-Франція Платіні роздавав автографи
22:34, 15 червня 2012Спорт
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У Донецьку в перерві футбольного матчу між збірними України і Франції президент УЄФА Мішель Платіні роздавав автографи журналістам.
Платіні поводиться стримано
Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви М.Платіні залишався у VIP-ложі, що знаходиться над ложею преси, і не відмовив деяким журналістам, які підійшли до нього взяти автограф.
Також під час перерви VIP-ложу не залишали прем'єр-міністр України Микола Азаров і секретар РНБО Андрій Клюєв, які стояли неподалік М.Платіні і щось обговорювали, оглядаючи «Донбас Арену».
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