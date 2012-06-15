Матч Англія-Швеція почали із 15-хвилинним запізненням

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Щойно стало відомо, що поєдинок у Києві розпочнеться з 15-хвилинним запізненням. Це пов'язано з затримкою в Донецькому матчі через несприятливі погодні умови», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН матч Україна-Франція розпочався о 19.00 на стадіоні в Донецьку. Однак через надзвичайно потужну зливу, яка почалась фактично відразу після стартового свистка, головний арбітр матчу ухвалив рішення призупинити гру. Гру було відновлено за годину.