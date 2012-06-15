Матч Англія-Швеція почали із 15-хвилинним запізненням
22:11, 15 червня 2012Спорт
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Матч Англія-Швеція на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві розпочався о 22:00, а не о 21:45, як планувалося раніше.
Англійців попросили почекати через зливу в Донецьку
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
«Щойно стало відомо, що поєдинок у Києві розпочнеться з 15-хвилинним запізненням. Це пов'язано з затримкою в Донецькому матчі через несприятливі погодні умови», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН матч Україна-Франція розпочався о 19.00 на стадіоні в Донецьку. Однак через надзвичайно потужну зливу, яка почалась фактично відразу після стартового свистка, головний арбітр матчу ухвалив рішення призупинити гру. Гру було відновлено за годину.
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