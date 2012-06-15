Україна програла Франції
21:46, 15 червня 2012Спорт
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Завершився перший матч другого ігрового кола Євро-2012 в групі D України - Франція.
Жеремі Менез - автор першого голу в матчі
Матч закінчився перемогою Франції 2:0.
На 53 хвилині Менез відкрив рахунок ударом з-під Євгена Селіна ударом в ближній кут.
На 56 хвилині, коли не встигли господарі оговтатися від першого гола, як Йоан Кабай скористався чудовим пасом Бензема і подвоїв перевагу Франції.
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