Україна програла Франції

Завершився перший матч другого ігрового кола Євро-2012 в групі D України - Франція.

Матч закінчився перемогою Франції 2:0. На 53 хвилині Менез відкрив рахунок ударом з-під Євгена Селіна ударом в ближній кут. На 56 хвилині, коли не встигли господарі оговтатися від першого гола, як Йоан Кабай скористався чудовим пасом Бензема і подвоїв перевагу Франції.

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