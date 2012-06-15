Україна програла Франції

21:46, 15 червня 2012
Спорт
3062

Завершився перший матч другого ігрового кола Євро-2012 в групі D України - Франція.

Жеремі Менез - автор першого голу в матчі

 

Матч закінчився перемогою Франції 2:0.

На 53 хвилині Менез відкрив рахунок ударом з-під Євгена Селіна ударом в ближній кут.

На 56 хвилині, коли не встигли господарі оговтатися від першого гола, як Йоан Кабай скористався чудовим пасом Бензема і подвоїв перевагу Франції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter