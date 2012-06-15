У Києві зібрались разом 100 тисяч сумних людей

21:43, 15 червня 2012
Спорт
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У столичній фан-зоні близько 100 тисяч українських та іноземних вболівальників дивляться матч між національними збірними України та Франції, що проходить у Донецьку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також у фан-зоні перебуває голова столичної держадміністрації Олександр Попов.

Він прибув на Хрещатик близько 18.00 проінспектував роботу фан-зони та поспілкувався із уболівальниками.

Наразі збірна України поступається Франції 0:2.

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