У Києві зібрались разом 100 тисяч сумних людей

У столичній фан-зоні близько 100 тисяч українських та іноземних вболівальників дивляться матч між національними збірними України та Франції, що проходить у Донецьку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації. Також у фан-зоні перебуває голова столичної держадміністрації Олександр Попов. Він прибув на Хрещатик близько 18.00 проінспектував роботу фан-зони та поспілкувався із уболівальниками. Наразі збірна України поступається Франції 0:2.

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