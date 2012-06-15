Матч між збірними України і Франції переривали через зливу
19:50, 15 червня 2012Спорт
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Матч на Донбас Арені був перерваний на п'ятій хвилині через дощ. Гра відновилась близько 20.00...
Головний арбітр матчу другого туру Євро-2012 у групі D Україна-Франція Бьорн Кульберс зупинив матч через надзвичайно сильну зливу у Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, дощ йшов ще до початку гри, однак через декілька хвилин після стартового свистка посилився настільки, що арбітр вирішив зупинити гру.
Гра на Донбас Арені відновилась близько 20.00.
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