Матч між збірними України і Франції переривали через зливу

Головний арбітр матчу другого туру Євро-2012 у групі D Україна-Франція Бьорн Кульберс зупинив матч через надзвичайно сильну зливу у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, дощ йшов ще до початку гри, однак через декілька хвилин після стартового свистка посилився настільки, що арбітр вирішив зупинити гру.

Гра на Донбас Арені відновилась близько 20.00.