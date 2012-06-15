Матч між збірними України і Франції почнеться не раніше 20.00 (оновлено)

Головний арбітр матчу другого туру Євро-2012 у групі D Україна-Франція Бьорн Кульберс зупинив матч через надзвичайно сильну зливу у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, дощ йшов ще до початку гри, однак через декілька хвилин після стартового свистка посилився настільки, що арбітр вирішив зупинити гру.

За останніми даними, матч розпочнеться не раніше ніж о 20.00. Таке повідомлення з’явилося на екранах, на яких транслюють матч, у медіа-центрі Євро-2012.