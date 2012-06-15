Сьогодні в київській фан-зоні чекають 100 тисяч уболівальників

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі Києва, у даний час близько 40 тисяч уболівальників вже розважаються у фан-зоні, найбільше шведів та англійців. Вони займають зручні місця в очікування матчу своїх збірних, співають футбольні гімни та обмінюються фанатськими «речівками».

Вже за традицією у фан-зоні переважають синьо-жовті кольори. Адже сьогодні за свої збірні вболіватимуть і шведи, й українці. Національна збірна Швеції о 21.45 на НСК «Олімпійський» зіграє з командою з Англії. А о 19.00 на стадіоні «Донбас Арена» у Донецьку збірна України протистоятиме збірній Франції.

Вболіватиме за національну команду разом з багатьма киянами у фан-зоні і голова КМДА Олександр Попов. Він закликав співвітчизників підтримати національну збірну, адже саме сьогодні активність «дванадцятого гравця» для нашої команди може стати вирішальною.

«Ми граємо на рідній землі, і це вже великий плюс для нашої збірної, дванадцятий гравець якої – вболівальник. І ім’я цього вболівальника – Україна», – сказав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, столичну фан-зону на вулиці Хрещатик 11 червня, у день першого матчу Євро-2012 у Києві, коли грали українці зі шведами, відвідала рекордна кількість вболівальників - близько 100 тисяч.