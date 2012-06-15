Україна-Франція: весь Донецьк у синьо-жовтих прапорах

Як передає кореспондент УНІАН, за чотири години до матчу вулицями міста проходять сотні фанатів збірної України з національною символікою в жовто-блакитних футболках.

Державні прапори вивішено на балконах і у вікнах будівель. Національною символікою прикрашено автомобілі й навіть дитячі коляски.

Уздовж автодоріг, біля світлофорів практично повсюди винахідливі громадяни продають українські прапорці. Так, шовковий стяг із пластмасовим утримувачем на машину розміром 50 на 30 см коштує 80 грн, а розміром удвічі менше – 40 грн. Деякі водії не скупилися й купують ці атрибути, на окремих автомобілях прикріплюють і по парі прапорів із двох боків.

Основна маса вболівальників прямує в бік стадіону «Донбас Арена», всі в піднесеному настрої й скандують «Україна!». Вже о 15.00, незважаючи на пекуче сонце (у тіні 33 градуси вище нуля) біля чаші стадіону було велике скупчення туристів. Каси стадіону працювали, біля них були чималі черги. Тут же поодинокі перекупники пропонували квиток на сьогоднішній матч за ціною 800 грн за місце. За словами одного з уболівальників, вранці перекупники намагалися продати квитки за ціною до 5 тис. грн, але, нібито, правоохоронці це присікли й тепер вилучені в спекулянтів квитки повернули для розповсюдження через касу.

Міліціонери, які несуть службу біля стадіону, допомагають уболівальникам самоорганізовуватися й поводитися толерантно по відношенню один до одного.

Як повідомляв УНІАН, вчора мер міста Донецька Олександр Лук’янченко звернувся до гостей і жителів міста підтримати національну збірну й прикрасити національною символікою будівлі та автомобілі.

Матч між збірними України та Франції почнеться о 19.00.