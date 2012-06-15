Сьогодні на вулиці Києва виведуть до 7 тисяч міліціонерів

15:44, 15 червня 2012
Спорт
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Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього матчу у Києві між збірними Швеції та Англії забезпечуватимуть від 3 до 7 тис. співробітників МВС.

Міліція забезпечуватиме порядок під час матчу

Про це повідомили УНІАН у Головному управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

У міліції зауважили, що кількість правоохоронців, які залучатимуться до охорони порядку, залежатиме від оперативної ситуації.

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