Англійські фани співають «Слава Україні!» (відео)

Англійці були дуже дружні і українці навчили їх скандувати «Будьмо, гей!», «Слава Україні!», «Героям слава!». Натомість англійці навчили українців своїх кричалок на кшталт українського «Будьмо!»

Англійські друзі повідомили, що вже тиждень живуть в Україні, винаймають квартиру на Хрещатику, і їм все дуже подобається.