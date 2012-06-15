Англійські фани співають «Слава Україні!» (відео)

15:21, 15 червня 2012
Спорт
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Матч Іспанія-Ірландія 14 червня в одному з київських пабів українські журналісти дивилися разом з англійськими вболівальниками.

Англійці були дуже дружні і українці навчили їх скандувати «Будьмо, гей!», «Слава Україні!», «Героям слава!».   Натомість англійці навчили українців своїх кричалок на кшталт українського «Будьмо!»

Англійські друзі повідомили, що вже тиждень живуть в Україні, винаймають квартиру на Хрещатику, і їм все дуже подобається.

 

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