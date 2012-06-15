Президент Польщі закликав карати футбольних хуліганів «гостро і рішуче»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Крапка над і" учора ввечері.

"Зараз такий момент, коли насправді, мабуть, Польська держава повинна застосувати суворіші покарання, щоб звільнити поляків від ризику, що спортивні події будуть зіпсовані", - сказав Б.Коморовський.

Він назвав "абсолютними маргіналами" людей, котрі влаштували бійки в польській столиці, закликавши не виносити цю справу на міжнародний рівень.

"Винні хулігани, хулігани є всюди та з ними варто боротися на стадіонах, на вулицях, а не звинувачувати один одного, не робити з цього політичної гри, бо нічого доброго з цього не вийде", - сказав Президент Польщі.

Глава Польської держави закликав покарати польських та іноземних хуліганів "дуже гостро та рішуче", відзначивши, що більшість поляків та іноземних уболівальників приїжджають на матчі Євро-2012 для того, аби добре розважитися, а не влаштовувати безпорядки.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня польська поліція була змушена використовувати водомети, сльозогінний газ та робити попереджувальні постріли, аби заспокоїти псевдоуболівальників з Росії та Польщі, котрі намагалися влаштувати бійки під час маршу російських фанатів на Національний стадіон у Варшаві.

Поліція затримала більше 180 осіб, з яких понад 150 виявилися поляками, близько 25 - росіянами, та ще кілька - громадянами інших держав.

Польські суди за останні два дні винесли вже близько 30 вироків у справах футбольних хуліганів, частину з яких засуджено від 3 до 5 місяців тюрми (дехто з них умовно).

Зокрема, за даними польського інформаційного агентства РАР, щонайменше 6 громадян РФ, котрі брали участь в безпорядках у Варшаві, швидше за все, кілька місяців перебуватимуть в ув'язненні у Польщі.