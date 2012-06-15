Мер Донецька закликає розвісити національні прапори на балконах і авто

"Ми вміємо підтримувати нашу улюблену команду "Шахтар" , а сьогодні нашої підтримки потребує збірна України", - йдеться у зверненні міського голови, розміщеному на сайті міськради.

" Я закликаю донеччан не стримувати свої емоції. Прийдіть у фан-зону і підтримайте національну збірну. Розмістіть прапор України на балконі чи автомобілі і покажіть свою підтримку. Вірю, наша увага і активність допоможуть гравцям на полі почуватися впевнено. Підтримай команду, підтримай Україну!", - закликає Лук`янченко.