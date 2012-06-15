Мер Донецька закликав не стримувати емоції
07:03, 15 червня 2012Спорт
1009
Донецький міський голова Олександр Лук‘янченко закликав городян у день матчу Україна – Франція показати підтримку своєї національної збірної.
Олександр Лук`янченко
Про це йдеться в зверненні мера до дончан, поширеному через ЗМІ прес-центром приймаючого міста при Донецькій міськраді.
О.Лук‘янченко заявив: «Наше місто давно закріпило за собою звання футбольної столиці України. Ми вміємо підтримувати свою улюблену команду «Шахтар», а сьогодні нашої підтримки потребує збірна України».
«Я закликаю дончан не стримувати свої емоції. Приходьте у фан-зону й підтримайте національну збірну. Розмістіть прапор України на балконі або автомобілі й покажіть свою підтримку. Вірю, наша увага та активність допоможуть хлопцям на полі почуватися впевнено. Підтримай команду, підтримай Україну!», - попросив мер жителів Донецька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter