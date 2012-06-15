Мер Донецька закликав не стримувати емоції

Про це йдеться в зверненні мера до дончан, поширеному через ЗМІ прес-центром приймаючого міста при Донецькій міськраді.

О.Лук‘янченко заявив: «Наше місто давно закріпило за собою звання футбольної столиці України. Ми вміємо підтримувати свою улюблену команду «Шахтар», а сьогодні нашої підтримки потребує збірна України».

«Я закликаю дончан не стримувати свої емоції. Приходьте у фан-зону й підтримайте національну збірну. Розмістіть прапор України на балконі або автомобілі й покажіть свою підтримку. Вірю, наша увага та активність допоможуть хлопцям на полі почуватися впевнено. Підтримай команду, підтримай Україну!», - попросив мер жителів Донецька.