Ірландські вболівальники пропонують полькам заміжжя
00:52, 15 червня 2012Спорт
2012
Група ірландських уболівальників у польських Познані та Гданську ходять з національними прапорами, на яких містяться пропозиції польським жінкам виходити за них заміж.
Про це повідомляє Dziennik Bałtycki.
"Тут фантастично, прекрасні жінки, польки є несамовитими", - говорять ірландці, відповідаючи на питання польських журналістів, що їм найбільше подобається у Польщі.
У Dziennik Bałtycki опубліковано фотографію ірландського прапора уболівальників, на якому написано: "Шукаєш чоловіка? Порозмовляй з нами".
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