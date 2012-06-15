Ірландські вболівальники пропонують полькам заміжжя

Про це повідомляє Dziennik Bałtycki.

"Тут фантастично, прекрасні жінки, польки є несамовитими", - говорять ірландці, відповідаючи на питання польських журналістів, що їм найбільше подобається у Польщі.

У Dziennik Bałtycki опубліковано фотографію ірландського прапора уболівальників, на якому написано: "Шукаєш чоловіка? Порозмовляй з нами".