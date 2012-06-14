Євро-2012: Іспанія експериментувала над Ірландією

Закінчився другий ігровий день у групі C.

Іспанія - Ірландія 4:0 (Торрес 4, 70, Сілва 49, Фабрегас 82). Великийрахунок -до речі, рекорднийз початкуЧемпіонату -відображає ситуаціюнаполі,де були різніза класомкоманди. Нагадаємо, що сьогоднівцій групіІталія іХорватіяобмежилисянічиєю1:1. Тож у групі СІспанія з4очкамивженаблизиласядоплей-офф, уХорватії - також 4очки, уІталії -2, аІрландіїзалишилосязігратилишематчпрестижу.Утретій ігровийдень 18 червнязустрінутьсяХорватія -Іспанія,Італія -​​Ірландія. Завтра -другий ігровийденьвгрупіD: Франція(1) -Україна(3),Швеція (0) -Англія(1).

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