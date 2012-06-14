Збірна України перебазувалась на морозиво

ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо») до Євро-2012 розпочав випуск морозива «Футбольне» із зображенням на упаковці гравців збірної України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ „Львівський холодокомбінат”, між підприємством і Федерацією футболу України підписано угоду про використання символіки збірної України на упаковці продукції підприємства. Морозиво «Футбольне» випускається у вигляді ескімо. Це класичний львівський білий пломбір, вкритий шоколадною глазур’ю. Маса – 80 г.

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