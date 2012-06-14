Одним вільним росіянином на Євро стало менше

Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні в Центральному районному суді Варшави слухалися справи чотирьох росіян, які виявилися серед затриманих за заворушення вболівальників.

Молода людина не визнала свою провину.

Даних про вироки ще трьом росіянам у прес-служби суду поки немає.

Число росіян, які постали перед судом в інших районах Варшави, уточнюється.

Всього поліція заарештувала за заворушення понад 180 осіб, із них 26 російських громадян.