Одним вільним росіянином на Євро стало менше

21:49, 14 червня 2012
Спорт
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Суд у Варшаві засудив 20-річного москвича до трьох місяців тюремного ув’язнення за бійку перед матчем Росія - Польща 12 червня.

Вболівальники

Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні в Центральному районному суді Варшави слухалися справи чотирьох росіян, які виявилися серед затриманих за заворушення вболівальників.

Молода людина не визнала свою провину.

Даних про вироки ще трьом росіянам у прес-служби суду поки немає.

Число росіян, які постали перед судом в інших районах Варшави, уточнюється.

Всього поліція заарештувала за заворушення понад 180 осіб, із них 26 російських громадян.

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