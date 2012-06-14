Одним вільним росіянином на Євро стало менше
21:49, 14 червня 2012Спорт
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Суд у Варшаві засудив 20-річного москвича до трьох місяців тюремного ув’язнення за бійку перед матчем Росія - Польща 12 червня.
Всього поліція заарештувала за заворушення 26 російських громадян
Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні в Центральному районному суді Варшави слухалися справи чотирьох росіян, які виявилися серед затриманих за заворушення вболівальників.
Молода людина не визнала свою провину.
Даних про вироки ще трьом росіянам у прес-служби суду поки немає.
Число росіян, які постали перед судом в інших районах Варшави, уточнюється.
Всього поліція заарештувала за заворушення понад 180 осіб, із них 26 російських громадян.
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