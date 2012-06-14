Сумоїсти всієї Європи з'їхалися до Луцька

Як передає кореспондент УНІАН, він триватиме 14-17 червня. Розпочався чемпіонат змаганнями юних спортсменок з України, Росії, Польщі, Литви, Естонії.

За словами оргназітаорів, на континентальну першість із сумо до Луцька прибудуть представники 15 країн. Очікується, що участь у змаганнях візьмуть понад 600 спортсменів.

Кульмінаційна частина Чемпіонату Європи з сумо відбудеться 17 червня, коли на рингу зійдуться професіонали-важковаговики.