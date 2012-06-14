Сумоїсти всієї Європи з'їхалися до Луцька
21:06, 14 червня 2012Спорт
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У Луцьку стартував Чемпіонат Європи з сумо.
У Луцьку не буде сумно
Як передає кореспондент УНІАН, він триватиме 14-17 червня. Розпочався чемпіонат змаганнями юних спортсменок з України, Росії, Польщі, Литви, Естонії.
За словами оргназітаорів, на континентальну першість із сумо до Луцька прибудуть представники 15 країн. Очікується, що участь у змаганнях візьмуть понад 600 спортсменів.
Кульмінаційна частина Чемпіонату Європи з сумо відбудеться 17 червня, коли на рингу зійдуться професіонали-важковаговики.
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