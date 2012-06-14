«Донбас Арена» зустрічає своїх ВІПів російськими піснями під балалайку (відео)

На фуршеті для відвідувачів ВІП-ложі стадіону "Донбас Арена", що відбувся після матчу Англія - Франція, розважальну програму вів російський ансамбль пісні і танцю.

Про це пише Українська правда. Як видно із відео, знятого на фуршеті, артисти в російських національних костюмах виконували російські народні пісні під гармошки і балалайки.

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